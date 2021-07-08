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نبذة موجزة عن ميناء جبل علي

يقع ميناء جبل علي في دبي ويعد واحدا من أهم موانئ المنطقة وأكثرها تطورا، تأسس عام 1979 وتبلغ مساحته 47.1 كيلومترا مربعا، ويضم أكثر من 180 خطا ملاحيا و80 خدمة أسبوعية مرتبطة مع 150 ميناءً حول العالم.