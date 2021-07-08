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مقهى بالكويت جميع عماله من مصابي متلازمة داون

افتتح في الكويت أول مقهى يعتمد على طاقم عمل متكامل مصاب بمتلازمة داون، يحمل المقهى اسم تاريخ اليوم العالمي للمعاقين، ويأتي ضمن مبادرة فردية تهدف إلى دمج أكبر لهذه الفئة بالمجتمع وسوق العمل.