البث الحي
02:51

معلومات مفيدة عن الطماطم السوداء.. تعرف عليها

تعد الطماطم السوداء أحد أنواع الطماطم المهجنة التي تتميز بلونها الداكن وتكتسب اللون الأسود نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. وتحوي على نكهات غنية ذات مزيج من الحلاوة يصاحبها قليل من الحموضة والملوحة.
8/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مبادرة لدعم الموسيقى والفن في لبنان عبر نشاطات فنية وثقافية

02:34
(الجزيرة)

قصة نجاح ملهمة.. كفيفة مغربية بطلة كاراتيه

01:28
(الجزيرة)

سيناريوهات- مستقبل الصراع في أفغانستان.. بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض

50:40

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8)

21:30
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مبادرة لدعم الموسيقى والفن في لبنان عبر نشاطات فنية وثقافية

02:34
(الجزيرة)

قصة نجاح ملهمة.. كفيفة مغربية بطلة كاراتيه

01:28
(الجزيرة)

سيناريوهات- مستقبل الصراع في أفغانستان.. بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض

50:40

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8)

21:30
المزيد من البرامج

مبادرة لدعم الموسيقى والفن في لبنان عبر نشاطات فنية وثقافية

(الجزيرة)

قصة نجاح ملهمة.. كفيفة مغربية بطلة كاراتيه

(الجزيرة)

سيناريوهات- مستقبل الصراع في أفغانستان.. بين سيناريوهات الحل والوقائع على الأرض

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8)

الأكثر قراءة
logo

الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة

أفغانستان.. طالبان تؤكد سيطرتها على أهم معبر حدودي مع إيران وروسيا تحذّر من التصعيد على حدود طاجيكستان

(الجزيرة)

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟

مصر تكتم أنفاسها.. فماذا يقول الخبراء عن تداعيات ضرب سد النهضة؟

سد النهضة الإثيوبي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل (الجزيرة)