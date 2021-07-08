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معلومات مفيدة عن الطماطم السوداء.. تعرف عليها

تعد الطماطم السوداء أحد أنواع الطماطم المهجنة التي تتميز بلونها الداكن وتكتسب اللون الأسود نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. وتحوي على نكهات غنية ذات مزيج من الحلاوة يصاحبها قليل من الحموضة والملوحة.