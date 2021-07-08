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جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل الأسير منتصر شلبي

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير منتصر شلبي، في قرية ترمسعيا شمالي محافظة رام الله والبيرة، واتهمت سلطات الاحتلال شلبي بتنفيذ عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين عند حاجز زعترة العسكري.