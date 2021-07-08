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تضرر مباني ومنازل جراء الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية

قال أهالي ناحية البغدادي في محافظة الأنبار، غربي العراق، إن صواريخ الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية تسبب في خسائر مادية، وطالب الأهالي السلطات الأمنية بالعمل على منع تكرار مثل تلك الحوادث.