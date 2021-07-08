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47:31
بلا حدود- آثار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان
تناقش حلقة (2021/7/7) من برنامج“بلا حدود”مع الخبير في مفاوضات الصراعات المائية بالشرق الأوسط البروفيسور جون مارتن تروندالين، الآثار البيئية والجغرافية والاقتصادية لعملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.
7/7/2021
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