24:13

المشاء ـ الأجناس الأدبية.. فن الترسل

واصلت حلقة (2021/7/8) من برنامج “المشاء” في تناول موضوع نظريات الأجناس الأدبية، وركزت هذه المرة على “فن الترسل”، حيث استضافت أستاذ الأدب والنقد، فوزي عيسى، و أستاذ الأدب والنقد، صالح بن رمضان.