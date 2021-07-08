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24:13

المشاء ـ الأجناس الأدبية.. فن الترسل

واصلت حلقة (2021/7/8) من برنامج “المشاء” في تناول موضوع نظريات الأجناس الأدبية، وركزت هذه المرة على “فن الترسل”، حيث استضافت أستاذ الأدب والنقد، فوزي عيسى، و أستاذ الأدب والنقد، صالح بن رمضان.
8/7/2021
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