20:52

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/6)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والسودان وإثيوبيا مع بدء أديس بابا الملء الثاني لسد النهضة، بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة.