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20:52

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/6)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والسودان وإثيوبيا مع بدء أديس بابا الملء الثاني لسد النهضة، بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة.
6/7/2021
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