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نبذة عن أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة

يقع سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق في ولاية “بني شنقول- قماز” بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وقد مرت الأزمة بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بمراحل عدة، التقرير يستعرض أبرزها.