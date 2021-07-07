search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:29
مشروع قرار بشأن سد النهضة وزعته تونس على أعضاء مجلس الأمن
وزعت تونس مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن سد النهضة يحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في التعبئة الثانية ويدعو الدول الثلاث لوضع نص اتفاق ملزم بشأن السد خلال 6 أشهر.
7/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
حركة طالبان تكثف عملياتها في الولايات الشمالية وتسيطر على عدد منها
play
02:33
يوم للأغنية اليمنية تجديدا للتراث الغنائي الموغل في القدم وللحفاظ عليه
play
02:28
حصص مصر والسودان وإثيوبيا من مياه نهر النيل
play
01:16
نبذة عن أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة
play
01:07
مقاطع حول هذه القصة
حركة طالبان تكثف عملياتها في الولايات الشمالية وتسيطر على عدد منها
play
02:33
يوم للأغنية اليمنية تجديدا للتراث الغنائي الموغل في القدم وللحفاظ عليه
play
02:28
حصص مصر والسودان وإثيوبيا من مياه نهر النيل
play
01:16
نبذة عن أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة
play
01:07
المزيد من البرامج
إليك أبرز مميزاته.. مايكروسوفت تطلق "ويندوز 11"
حركة طالبان تكثف عملياتها في الولايات الشمالية وتسيطر على عدد منها
يوم للأغنية اليمنية تجديدا للتراث الغنائي الموغل في القدم وللحفاظ عليه
حصص مصر والسودان وإثيوبيا من مياه نهر النيل
الأكثر قراءة
“أنت كاذب”.. ماذا حدث بين كيليني وألبا قبل ركلات الترجيح بين إيطاليا وإسبانيا؟
هاييتي.. رئيس الوزراء يصف اغتيال رئيس البلاد بالوحشي والدومينيكان تغلق حدودها
كورونا.. أكثر من 4 ملايين وفاة في أنحاء العالم وارتفاع الإصابات يجبر 12 وزيرا هنديا على الاستقالة
السر الأكبر.. لِمَ نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب؟