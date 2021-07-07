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مشروع قرار بشأن سد النهضة وزعته تونس على أعضاء مجلس الأمن

وزعت تونس مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن سد النهضة يحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في التعبئة الثانية ويدعو الدول الثلاث لوضع نص اتفاق ملزم بشأن السد خلال 6 أشهر.