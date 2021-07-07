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متحف الملكة صوفيا في مدريد يحتضن معرض ثلاثية مغربية

احتضن متحف الملكة صوفيا في مدريد معرض “ثلاثية مغربية”، وينقسم المعرض إلى ثلاثة أطر زمنية تاريخية تحددها تحولات مجتمعية جذرية، ويتناول مجالات الفن، والأدب، والسينما، والعمارة، وغيرها.