كيف تنعكس التطورات في أفغانستان على الدول المجاورة؟

عكست التطورات المتلاحقة في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على مساحات ومديريات جديدة، قلقا متزايدا لدول الجوار بالتزامن مع مغادرة القوات الأجنبية للبلاد. وتختلف الرهانات والحسابات والمصالح من دولة لأخرى.