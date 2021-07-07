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زورو يظهر في الأرجنتين لمساعدة الأحياء الفقيرة

لطالما كانت مهمة مساعدة الناس ورفع الظلم عنهم نبيلة، ففي الأرجنتين قرر أحد الأشخاص تقمص شخصية الفارس المقنع زورو وذلك بهدف لفت نظر الرأي العام إلى أوضاع من يعيشون في أحياء فقيرة في مدينته.