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دليلك الشامل لاختيار معجون الأسنان الأنسب لك

معجون الأسنان هو معجون أو جل يستخدم لتنظيف الأسنان ويساعد في المحافظة على صحة الفم والأسنان ويقلل من تسوسها عن طريق مادة الفلوريد، فكيف يمكن للمرء أن يختار المعجون المناسب تماما لأسنانه؟