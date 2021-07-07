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حصص مصر والسودان وإثيوبيا من مياه نهر النيل

نشب خلاف بين الدول الثلاث بشان حصة كل منها في مياه النيل، وبينما تتمسك أديس أبابا بضم مسألة الحصص إلى مفاوضات السد؛ ترفض القاهرة والخرطوم هذا الاتجاه، وتقولان إن قضية الحصص منفصلة تماما عن موضوع السد.