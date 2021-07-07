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حركة طالبان تكثف عملياتها في الولايات الشمالية وتسيطر على عدد منها

يتوالى سقوط المديريات الأفغانية في يد حركة طالبان الواحدة تلو الأخرى بعد أن اختارت الحركة تكثيف عملياتها في الولايات الشمالية.