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حركة النهضة تدعو لتشكيل حكومة جديدة برئاسة المشيشي لحل أزمات البلاد

أطلقت حركة النهضة التونسية دعوة لتشكيل حكومة سياسية جديدة في البلاد برئاسة هشام المشيشي، وتضاف هذه المبادرة إلى مجموعة من المبادرات والدعوات من مختلف الفاعلين في المشهد السياسي من أجل إيجاد حل للأزمة.