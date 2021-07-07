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تعرف إلى قصة السيدة التي سكنت إحدى مغارات جبال البتراء بالأردن

تقطن ليلى أبو سكسوكة -التي قدمت من قرية مصرية قبل 38 عاما مع زوجها الأردني- في إحدى مغارات جبال البتراء بالأردن، ولم تعتد ليلى الحياة في الجبل بسهولة، ولكنها خطت طريقها بلمساتها الخاصة.