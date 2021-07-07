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تطورات ميدانية وعسكرية وسياسية تشهدها أفغانستان

شهدت أفغانستان تطورات ميدانية وعسكرية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ويتزامن ذلك مع تطورات سياسية، حيث وصل مطلق القحطاني، مبعوث وزير خارجية قطر، إلى العاصمة الأفغانية كابل.