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الطائرات المسيرة.. بين سيطرتها على عالم الحروب مؤخرا واستخدامها الذكاء الاصطناعي

باتت الطائرات المسيرة مصطلحا رائجا في عالم الحروب مؤخرا، ولا يبدو أن الأمر يتوقف عند الحديث عنها، بل بمن يتحكم بها ويمنحها الأوامر كونها تستند إلى الذكاء الاصطناعي فتختار الأهداف وتقصفها بقرار ذاتي.