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الحكومة العراقية تستنكر الهجوم على قاعدة عين الأسد

استنكرت الحكومة العراقية الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية التي توجد فيها قوات أميركية، بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة ملغمة.
7/7/2021
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