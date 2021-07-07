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الحكومة البريطانية عازمة على تخفيف قيود كورونا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمضي قدما في خطته لتخفيف قيود كورونا، رغم عودة العدوى إلى الانتشار بشكل سريع بسبب متحور دلتا، وتعول السلطات البريطانية على وعي مواطنيها لمكافحة الفيروس.