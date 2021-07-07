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57:23

الحصاد (2021/7/6)

تناولت خديجة بنت قنة في “الحصاد” (2021/7/6) العديد من المواضيع منها: واشنطن تحذر من إثارة توتر جراء بدء إثيوبيا تعبئة ثانية لسد النهضة، والأمم المتحدة تطالب بتجنب الإجراءات الأحادية.
6/7/2021
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