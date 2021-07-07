search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
57:23
الحصاد (2021/7/6)
تناولت خديجة بنت قنة في “الحصاد” (2021/7/6) العديد من المواضيع منها: واشنطن تحذر من إثارة توتر جراء بدء إثيوبيا تعبئة ثانية لسد النهضة، والأمم المتحدة تطالب بتجنب الإجراءات الأحادية.
6/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/7/5)
play
01:01:02
الحصاد (2021/7/4)
play
01:00:50
الحصاد (2021/7/1)
play
53:00
الحصاد 2021/6/30
play
57:08
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/7/5)
play
01:01:02
الحصاد (2021/7/4)
play
01:00:50
الحصاد (2021/7/1)
play
53:00
الحصاد 2021/6/30
play
57:08
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/7/5)
الحصاد (2021/7/4)
الحصاد (2021/7/1)
الحصاد 2021/6/30
الأكثر قراءة
“أنت كاذب”.. ماذا حدث بين كيليني وألبا قبل ركلات الترجيح بين إيطاليا وإسبانيا؟
هاييتي.. رئيس الوزراء يصف اغتيال رئيس البلاد بالوحشي والدومينيكان تغلق حدودها
كورونا.. أكثر من 4 ملايين وفاة في أنحاء العالم وارتفاع الإصابات يجبر 12 وزيرا هنديا على الاستقالة
السر الأكبر.. لِمَ نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب؟