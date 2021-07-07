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الجيش اليمني يحرر مناطق في البيضاء وسط البلاد عبر عملية النجم الثاقب

نجحت قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية في تحقيق تقدم لافت في محافظة البيضاء وسط البلاد في عملية أطلق عليها اسم النجم الثاقب، ويتهم الحوثيون واشنطن بالوقوف وراء التصعيد في البيضاء.