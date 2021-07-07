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الاتجاه المعاكس- العدالة الدولية.. هل يخضع لها مجرمو البلدان العربية وطغاتها؟

ناقشت حلقة (2021/7/6) من برنامج “الاتجاه المعاكس” حقيقة العدالة الدولية في إنصاف الضحايا، وعن جدوى تطبيقها في المنطقة العربية، وتساءلت: هل ستطبق العدالة الدولية على المجرمين والطغاة في البلدان العربية
6/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202112:38 AM (مكة المكرمة)
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