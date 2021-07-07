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02:27

إسرائيل تعترف بفشلها في التأثير على موقف واشنطن في محادثات فيينا

حاولت إسرائيل التأثير على مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، لكنها فشلت حسب مسؤول إسرائيلي نقلت عنه صحيفة هآرتس، الذي أضاف أنه لم يعد بمقدور إسرائيل التأثير على موقف واشنطن.
6/7/2021
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