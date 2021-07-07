02:39

أفغانستان.. اشتباكات عنيفة بين الحكومة وحركة طالبان

شهدت الساعات الماضية تقدما متواصلا لحركة طالبان في مناطق بشمال وغربي أفغانستان. في الأثناء، طردت القوات الأفغانية مسلحي حركة طالبان من مدينة قلعة ناو غربي البلاد.