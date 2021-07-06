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02:03
مفوضية اللاجئين تشرف على بناء مساكن إسمنتية بكردستان العراق لأسر سورية لاجئة
تشرف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مشروع بناء 300 مسكن إسمنتي لأسر لاجئة من سوريا تقطن مخيم كويلان بمحافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.
6/7/2021
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