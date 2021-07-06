22:53

تأملات ـ ماذا قال بيكاسو عن الخط العربي؟

تناولت حلقة (2021/7/6) من برنامج “تأملات” ضمن فقراتها عينة من طرائف القدماء، الأولى تتعلق باللباس والأخرى بالأكل.