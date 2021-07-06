البث الحي
22:53

تأملات ـ ماذا قال بيكاسو عن الخط العربي؟

تناولت حلقة (2021/7/6) من برنامج “تأملات” ضمن فقراتها عينة من طرائف القدماء، الأولى تتعلق باللباس والأخرى بالأكل.
6/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار– الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

47:26
(الجزيرة)

خارج النص- كتاب الخيال السياسي للإسلاميين

24:45
(الجزيرة)

خارج النص- تأملات في شقاء العرب

25:04
(الجزيرة)

تأملات- نزار قباني.. شاعر الياسمين

23:42
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار– الراحل مناصرة شخصية الأسبوع وتفاعلات الأمير حمزة حدثه الأبرز

47:26
(الجزيرة)

خارج النص- كتاب الخيال السياسي للإسلاميين

24:45
(الجزيرة)

خارج النص- تأملات في شقاء العرب

25:04
(الجزيرة)

تأملات- نزار قباني.. شاعر الياسمين

23:42
المزيد من وثائقية

في كلمات معدودات.. وصية الأقدمين في الأكل واللباس

إليك أفضل كاميرات الهواتف لهذا العام.. كيف تختار هاتفك الجديد؟

Apple iPhone 12 pacific blue color

نفط مهرب وثروات منهوبة.. فيلم "ليبيا وديعة الحرب والمال" يكشف أسرار اقتصاد الحرب وعلاقة الدم بالمال

(الجزيرة)

قطيعة مع التراث وخلع العداوة مع الغرب.. هل ينجح فكر العروي في خلق نهضة عربية؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

السر الأكبر.. لِمَ نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب؟

بعيدا عن ميسي.. الأرجنتين تملك بطلا جديدا

سد النهضة.. مشروع قرار عربي بمجلس الأمن وتحذير أميركي وأممي من تصعيد التوتر

(الجزيرة)

لوموند: فلسطين.. عار عليك يا محمود عباس!

لوموند طالبت عباس بالرحيل (الأوروبية)