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22:53
تأملات ـ ماذا قال بيكاسو عن الخط العربي؟
تناولت حلقة (2021/7/6) من برنامج “تأملات” ضمن فقراتها عينة من طرائف القدماء، الأولى تتعلق باللباس والأخرى بالأكل.
6/7/2021
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