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الحصاد (2021/7/5)

تابع حسن جمول في الحصاد (2021/7/5) العديد من المواضيع كان من أبرزها فشل دول مجموعة أوبك بلس في الاتفاق بشأن الاستمرار في خفض الإنتاج بعد اعتراض الإمارات، ليفتح الباب أمام سجال بين الرياض وأبو ظبي.
5/7/2021
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