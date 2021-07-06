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01:01:02
الحصاد (2021/7/5)
تابع حسن جمول في الحصاد (2021/7/5) العديد من المواضيع كان من أبرزها فشل دول مجموعة أوبك بلس في الاتفاق بشأن الاستمرار في خفض الإنتاج بعد اعتراض الإمارات، ليفتح الباب أمام سجال بين الرياض وأبو ظبي.
5/7/2021
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01:00:50
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53:00
الحصاد 2021/6/30
play
57:08
الحصاد (2021/6/29)
play
56:53
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