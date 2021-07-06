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الحصاد (2021/7/5)

تابع حسن جمول في الحصاد (2021/7/5) العديد من المواضيع كان من أبرزها فشل دول مجموعة أوبك بلس في الاتفاق بشأن الاستمرار في خفض الإنتاج بعد اعتراض الإمارات، ليفتح الباب أمام سجال بين الرياض وأبو ظبي.