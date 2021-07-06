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أبرز قرارات أوبك بلس لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الدولي

كانت “أوبك بلس” قد اتخذت قرارات عدة خلال العامين الحالي والمنصرم بشأن إنتاج النفط لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الدولي، التقرير يستعرض أبرزها.
6/7/2021
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