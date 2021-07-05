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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/4)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/4) تفاعل رواد منصات التواصل مع الأزمة الاقتصادية بلبنان، كما رصدت إعلان طيران “الاتحاد” الإماراتي تعليق السفر للسعودية بعد قرار الرياض منع دخول القادمين من الإمارات.