البث الحي
20:34

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/4)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/4) تفاعل رواد منصات التواصل مع الأزمة الاقتصادية بلبنان، كما رصدت إعلان طيران “الاتحاد” الإماراتي تعليق السفر للسعودية بعد قرار الرياض منع دخول القادمين من الإمارات.
4/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار- هانكوك شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

46:46
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3)

22:02
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ما خيارات حمل الليبيين على التوافق وارتباط شروط الترشح للانتخابات بمحاكمة حفتر في أميركا؟

24:38
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بطلب مصري مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

سباق الأخبار- هانكوك شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

46:46
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3)

22:02
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- ما خيارات حمل الليبيين على التوافق وارتباط شروط الترشح للانتخابات بمحاكمة حفتر في أميركا؟

24:38
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بطلب مصري مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة.. ما المتوقع؟

24:28
المزيد من حوارية

هل تحقق جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة آمال القاهرة والخرطوم؟

(الجزيرة)

خلفان يشيد بالبريكست ومنصات التواصل تتساءل عن أهمية مجلس التعاون للإمارات؟

(الجزيرة)

سباق الأخبار- هانكوك شخصية الأسبوع وهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان حدثه الأبرز

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/3)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حذفتها غوغل من متجرها وعاقبت مطوريها.. إذا وجدت هذه التطبيقات التسعة على جهازك احذفها فورا

5 أنواع مختلفة من البرامج الضارة جميعها استخدمت ملفات الجافا سكريبت نفسها وتنسيقات الملفات لتمرير المعلومات (مواقع التواصل الاجتماعي)

رويترز: السعودية تعدل قواعد الاستيراد من الخليج في تحد للإمارات

رغم العلاقات الوطيدة التي تربط بينهما تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال (غيتي)

إلغاء اجتماع أوبك بلس بعد خلاف بين السعودية والإمارات

أسعار النفط أثارت بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من جائحة كورونا (رويترز)
logo

محاكمة كاميرون هيرين.. لماذا نتعاطف مع الشخص الوسيم حتى لو كان مجرما؟