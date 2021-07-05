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سيارة مبتكرة بسواعد تونسية مهيئة للتنقل في المسالك الريفية والوعرة

حيدر ومنتصر وسليم الخفيفي؛ 3 أشقاء من تونس نجحوا بامكانياتهم الذاتية في تصميم وتصنيع سيارة مهيئة للتنقل في المسالك الريفية والوعرة، وأطلق الأشقاء على السيارة اسم “هايموس تونس”.