02:51

سد النهضة.. إثيوبيا تؤكد وضع جيشها في حالة تأهب قصوى

قال قائد عسكري إثيوبي إن قوات بلاده في حالة تأهب قصوى لاستكمال المرحلة الثانية لتعبئة سد النهضة. جاء ذلك قبل يومين من توجه وزيري خارجيتي مصر والسودان إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي.