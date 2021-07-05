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حيوانات توقعت نتائج المباريات الرياضية.. تعرف عليها

في كل بطولة رياضية خصوصا كرة القدم ومنافساتها الدولية والقارية يبرز اسم حيوان يشارك في هذه البطولة، ومشاركته تكون بالتنبؤ بالفريق الفائز في كل مباراة من البطولة.