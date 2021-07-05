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02:53
برائحة النفط وطعم السياسة.. السجال السعودي الإماراتي إلى أين؟
فشلت دول مجموعة أوبك بلس في الاتفاق بشأن الاستمرار في خفض الإنتاج بعد اعتراض الإمارات، ليفتح الباب أمام سجال بين الرياض وأبو ظبي قد لا ينتهي في الوقت القريب، وقد حظرت السعودية سفر مواطنيها للإمارات.
5/7/2021
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