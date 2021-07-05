02:29

بايدن يأمر بالتحقيق في هجوم إلكتروني استهدف شركة “كاسيا”

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح تحقيق في هجوم إلكتروني استهدف شركة “كاسيا” المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركات أخرى، ويقدر الخبراء أن عدد الشركات التي تضررت بهذه العملية قد يتجاوز الألف.