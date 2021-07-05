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اليونيسيف تدق ناقوس الخطر بشأن واقع التعليم في اليمن

حذرت منظمة الطفولة العالمية “اليونيسيف” من ارتفاع عدد الأطفال اليمنيين الذين يواجهون صعوبات في دخول المدارس أو استكمال التعليم إلى 6 ملايين طفل مع دخول الحرب في البلاد عامها السابع.