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03:44
“المسافة صفر” يكشف قيام قوات سوريا الديمقراطية بحفر أنفاق باتجاه تركيا
كشف “المسافة صفر” في تحقيقه الاستقصائي الجديد “شرق الفرات“، قيام قوات سوريا الديمقراطية بحفر شبكة كبيرة من الأنفاق بطول 113 كيلومترا على امتداد الحدود السورية التركية.
4/7/2021
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