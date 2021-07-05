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المسافة صفر- شرق الفرات

كشف تحقيق “المسافة صفر” شرق الفرات والذي بث يوم (2021/7/4) عن معلومات جديدة حول الوضع العسكري والإنساني في مناطق شمال وشرق سوريا ذات الحكم الذاتي والتي تخضع لسيطرة قوات “سوريا الديمقراطية”.