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الفلسطينيون يواصلون احتجاجهم أمام الكنيست ضد قانون المواطنة

يواصل الفلسطينيون من طرفي الخط الأخضر احتجاجهم ضد قانون المواطنة الذي يقولون إنه يشتت شملهم، وقد أرجأ الكنيست الإسرائيلي التصويت على تمديد قانون المواطنة المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.