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السيسي يفتتح قاعدة "3يوليو" ويبعث برسائل سياسية

يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قاعدة “3 يوليو” البحرية، ووجدها فرصة لبعث رسائل، مفادها أن مصر دولة قوية، لكن لم يسبق لها أن لجأت إلى قواتها لحل المشكلات مع الآخرين.