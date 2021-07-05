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الدبيبة يؤكد دعم حكومته للانتخابات في ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة إن حكومته ملتزمة بما سيقرّ بشأن العملية الانتخابية، ودعا الجميع لتقديم ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية.