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الحصاد (2021/7/4)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/7/4) العديد من المواضيع منها: القوات الأميركية تعبّر عن قلقها من اتساع نطاق سيطرة طالبان على مزيد من المناطق بوتيرة متسارعة.