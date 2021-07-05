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01:00:50
الحصاد (2021/7/4)
تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/7/4) العديد من المواضيع منها: القوات الأميركية تعبّر عن قلقها من اتساع نطاق سيطرة طالبان على مزيد من المناطق بوتيرة متسارعة.
4/7/2021
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56:53
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