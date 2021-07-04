24:53

هل تفلح مصر والسودان في إقناع مجلس الأمن بالتحرك لصالحهما؟

ناقشت حلقة (2021/7/4) من برنامج “ما وراء الخبر” أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ضوء جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في الثامن من الشهر الجاري.