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ملف حقوق الإنسان في مصر.. جدل بين السلطة والمعارضة

يدور جدل بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر منذ أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، والتي شهدت فيها البلاد انقلابا عسكريا، حيث تتهم المعارضة ومعها منظمات حقوقية دولية النظام الجديد بانتهاج القمع.