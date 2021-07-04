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مجموعة “أوبك بلس” تفشل في التوصل إلى اتفاق

للمرة الثانية على التوالي، تفشل مجموعة ” أوبك بلس” في التوصل إلى اتفاق، ومعارضة الإمارات لخطة لزيادة الإنتاج تؤجل الاجتماع إلى الاثنين.