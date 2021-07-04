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فشل الفرقاء الليبيين في جنيف بالتوافق بشأن الانتخابات المقبلة

قضت محكمة أميركية في ولاية فيرجينيا بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يحق له الادعاء بتمتعه بحصانة رئيس الدولة في القضايا التي تتهمه بارتكاب انتهاكات وجرائم في ليبيا.