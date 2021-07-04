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01:33
صناعة الزليج.. حرفة مغربية تجمع بين التراث وجمالية المكان
روى الصانع التقليدي للزليج عبد القادر السفياني قصة إرثه لحرفة الزليج عن أجداده في المغرب، والذي يتقن تشكيل الزليج البلدي الأصيل المصنوع بمعايير خاصة في مدينة فاس.
4/7/2021
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