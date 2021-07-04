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سكان قطاع غزة.. كيف وثقوا تفاصيل الحرب باستخدام هواتفهم الذكية؟

حرص سكان قطاع غزة على توثيق تفاصيل حياتهم وما مروا به من أحداث، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، واستخدم السكان هواتفهم الذكية لتصوير ونشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي.